اتحاد العمال يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر.

وأصدر اتحاد العمال بيانا باسم 25 مليون عامل وموظف مصري، والنقابات العمالية الـ27 التابعة للاتحاد، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، دان فيه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي منذ ساعات قليلة، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقية بشأن الأوضاع في مصر.

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العام، أن الاتحاد العام ونقاباته العامة، يعتبرون هذا التوجه من جانب البرلمان الأوروبي يعبر عن أهداف سياسية، حيث تناسى وتغافل دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية بل والعالم، وكذلك تناسى السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنيين، وفي القلب منهم العمال، في ظل جائحة كورونا، وبرهن على ذلك بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وكذلك ببرامج الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنيين، باعتبرها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي خلال عرضه لحالة مصر.

وأشار «وهب الله»، إلى جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العمالية، الـ 27، البرلمان الأوروبي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر، حفاظاً على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا، وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم.