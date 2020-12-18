مخرج فيلم «ليمبو»: درست اللغة العربية في القاهرة

قال بن شاروك مخرج فيلم «ليمبو»، الذي حصل على جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ42، إن قصة الفيلم بدأت منذ فترة طويلة، حيث إنه يتحدث اللغة العربية، لأنه حصل على شهادة في اللغة العربية، والسياسة من جامعة إدنبرة في أسكتلندا، وقضى ثلاثة أشهر لدراسة اللغة العربية في القاهرة، وبعدها سافر إلى سوريا، وعاش هناك لمدة سنة.

وأكد أن اختياره لموضوع الفيلم متعلق بالوقت الذي قضاه في سوريا، خاصة عندما انتشرت مشكلة اللاجئين في بريطانيا، وكان عرض الأزمة على وسائل الإعلام يخلو من الجانب الإنساني للاجئين، ولذلك جاءت له فكرة الفيلم للنظر إلى هؤلاء الناس بنظرة إنسانية، ومن ثم بدأ في كتابة السيناريو.

المشاركة في مهرجان القاهرة

وأضاف «بن شاروك»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أن بطل الفيلم الفنان أمير المصري، كان متحمسًا لمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحا: «كنا محظوظين بالمشاركة في المهرجان، وتم ترشيح الفيلم أيضا في مهرجان تورينتو السينمائي، وحصول الفيلم على ثلاثة جوائز كان أكثر من توقعاتي».

اختيار أمير المصري

وتابع: «أمير كان أكثر من رائع طوال فترة العمل، وتجارب الأداء كانت شاملة، وفي البداية وجدت صوره على الإنترنت، وعندما رأيته تخيلته في شخصية عمر، وذهبت إلى النوم، وعندما استيقظت كانت صورته في ذهني، وهو يتمتع بموهبة استثائية وفطرية، وحين دخلنا في تجارب الأداء بدأنا بمشهد ارتجالي، وكان أدائه رائعًا».

من جانبه، قال الفنان أمير المصري، إن مخرج الفيلم كان يصحح له بعض الكلمات في اللغة العربية، موضحًا: هناك بيت شعر يقول «إن ألم بي ضعف، أعصر قلبي»، وهو كان يصحح لي ويقول: «اسمها (قلبي) وليس (كلبي)»