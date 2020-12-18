أمير المصري: صورنا فيلم «ليمبو» بقرية «البقر فيها أكتر من الناس»

قال الفنان أمير المصري، بطل فيلم «ليمبو»، إنه تم تصوير الفيلم في إحدى جزر اسكتلندا، التي عدد سكانها قليل جدا، ولا توجد بها حتى شبكة هاتف محمول، «البقر فيها أكتر من الناس»، مشيرا إلى أن صناع الفيلم طلبوا منه البقاء في هذه الجزيرة لمدة شهر، لكي يشعر جيدا بالوحدة، لأن هذه المشاعر سوف تفيده في تصوير الفيلم.

تجارب أخرى قبل «ليمبو»

وأضاف «المصري» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنه خاض تجارب أخرى قبل هذا الفيلم، حيث صور مسلسل اسمه «الدولة»، ولكن بعد الانتهاء منه طلبوا ألا يخبر أحدا، حتى وكيل أعماله، مقابل العمل في فيلم «Star wars» وكان العمل يتم في سرية شديدة جدا، نظرا لأن سيناريو الفيلم سُرق في وقت سابق، وبالتالي طلبوا منه ألا يتحدث عن العمل مع أي شخص.

وطلبت مقدمة البرنامج من ضيفها أن يتقمص شخصية «تباع» ولكن في بريطانيا، وأيضا يتقمص شخصية «نبطشي أفراح» ولكن بالإنجليزية أيضا.

بيت شعري لا يفهمه من سنوات

وأكد أنه حتى الآن لا يفهم معنى بيت الشعر الذي كان يقوله الفنان محمد هنيدي في فيلم «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة».

من جانبه، قال والد الفنان، الذي حضر في الحلقة، «أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يشوف نجاح ولاده، ووالدته كانت حريصة إنها تودية تدريبات عشان يتخلص من الخجل، ولكنه أحب الموضوع، وأحب فكرة الظهور على المسرح.. وأثناء الحصول على الجوائز كان متوترا جدا، وعندما تسلم جائزة الهرم الذهبي حضنته وبكيت.. أي حد بيحب الحاجة اللي بيشتغلها لازم ينجح».