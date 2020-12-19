في زيادة قياسية.. تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في يوم واحد

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أمس، أن الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في تركيا سجلت رقما قياسيا، وبلغت 246 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت تركيا خلال يوم الجمعة، 26410 إصابات بالفيروس، بما يشمل الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهرت بيانات الوزارة التركية، أن تركيا سجلت مليونا و982090 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس الماضي.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 674 حالة وفاة بكورونا، نزولا من 683 حالة أول أمس الخميس، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة.

وفي السويد، طالبت السلطات، مواطنيها لأول مرة ببدء ارتداء الأقنعة الواقية من كورونا في وسائل المواصلات العامة.

وتلقت وزارة الخارجية النمساوية، إخطارا من الحكومة السويسرية برفع جميع الولايات الفيدرالية النمساوية من قائمة المناطق الخطرة فى السفر اليها اعتبارا من اليوم السبت.

بدورها، قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية، إن المتخصصين الروس والألمان، سيعقدون قريبا مفاوضات لبحث الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد عدوى كورونا.

المغرب تمدّد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا في الدار البيضاء

عربيا، قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى لمدة 4 أسابيع أخرى، تبدأ من غد الأحد اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 2647 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 412393 حالة.

«إياتا»: نقل لقاحات كورونا سيتطلب ما يعادل 8000 طائرة شحن بوينج

وفي سوريا، أعلنت الهيئة العامة لمشفى الأطفال في طرطوس بسوريا، عن أول حالة شفاء لطفل بعمر 3 سنوات ونصف السنة أصيب بـ«كوفيد 19».

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الدولي للنقل «إياتا»، أن نقل لقاحات كورونا سيتطلب ما يعادل 8000 طائرة شحن بوينج 747 للتوزيع العالمي، مجددا دعوته للحكومات لضمان اعتبار الموظفين في قطاع الطيران عاملين أساسيين خلال حملة لقاح «كوفيد 19» الوشيكة بمجرد حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الضعيفة.