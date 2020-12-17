أوروبا تسجل نصف مليون وفاة بـ"كورونا": إيطاليا الأعلى بـ67 ألف حالة

تواصل وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها في القارة الأوروبية بمعدلات غير مسبوقة، حيث أصبحت أول منطقة في العالم تتجاوز الوفيات فيها نصف مليون حالة حتى الآن.

وبلغت الوفيات في المنطقة الأوروبية التي تضم 52 دولة، 500 ألف و69 حالة وفاة، من أصل إجمالي وفيات بلغت مليونا و661 ألفا، بينما ارتفعت الإصابات إلى 23 مليونا و59 ألفا إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية.

وسجلت إيطاليا أعلى حالات وفاة في القارة الأوروبية بـ67 ألف وفاة، تلتها المملكة البريطانية بـ65 ألفا، وفي المركز الثالث جاءت فرنسا بـ69 ألف حالة، أما روسيا فسجلت 49 ألف وفاة، وفي المركز الخامس سجلت إسبانيا 48 ألف حالة وفاة، وبفارق كبير تأتي ألمانيا في المركز السادس بـ25 ألف وفاة.

ولكن تأتي بلجيكا في المركز الأول في الوفيات بالنسبة لعدد السكان، حيث تسجل 158 لكل 100 ألف نسمة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألف حالة وفاة.

وأطلقت بريطانيا أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح "فايزر" في القارة الأوروبية، يوم 8 ديسمبر الجاري، واستهدفت في المرحلة الأولى منها المواطنين الأكبر سننا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن حصل 140 ألف مواطن على اللقاح المضاد لـ"كورونا"، وفقا لتصريحات ناظم الزهاوي، الوزير المسئول عن توزيع لقاح كورونا في بريطانيا.

وتتابع السلطات الصحية في أوروبا تحديد موعد وخطط تلقيح مواطنيها ضد الفيروس التاجي، بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن التطعيم ضد الفيروس بقاح "فايزر" سيتم في دول الاتحاد الأوروبي فى أيام 27 و28 و29 ديسمبر، بينما تدرس الوكالة الأوروبية للأدوية ترخيص اللقاح قبل الموعد بأسبوع ليكون متاح في 21 ديسمبر الجاري، بعد إعلان المفوضية أنها ستأذن ببدء التلقيح بعد موافقة وكالة الأدوية بيومين، وفقا لما نشره موقع "فرانس برس".