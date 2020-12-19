مصرع 8 مصابين بكورونا في حريق بالعناية المركزة بمستشفى تركية

لقى 8 مرضى بفيروس كورونا المستجد مصرعهم في حريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب التركية، اليوم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووقع الحادث في مستشفي جامعة السانكو، صباح اليوم، بسبب عطل في نظام الإمداد بالأكسجين، أدى إلى انفجار أنبوب الأكسجين، ونجح الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي أودى بحياة 8 مرضى أعمارهم بين 56 و85 عاما، وأسفر عن إصابة 11 آخرين.

نقلت إدارة المستشفى الجامعي 14مريضا كانوا يخضعون للعلاج في العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، بينما بدأت الجهات المسئولة التحقيق في الواقعة.

وقد سجلت تركيا 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.9 مليون حالة، وفقا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

ورفعت بلدية اسطنبول رسوم الدفن بعد ارتفاع الوفيات في المدينة التركية بسبب فيروس كورونا، حيث ووصلت أرقام الوفيات إلى 17 ألف حالة حتى الآن.

وشهدت رومانيا في نوفمبر الماضي واقعة مماثلة، حيث اندلعت النيران في غرفة العناية المركزة لمرضى "كوفيد -19"، في مستشفى ببلدة بياترا ناميتس، بسبب ماس كهربائي، ولم تنجح أجهة الطوارئ في السيطرة على الحريق إلا بعد ساعة، وأسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص بالإضافة إلى 7 آخرين في حالة حرجة.

وتوفى 5 من المرضى المصابين بكورونا في روسيا بسبب حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى "القديس جاورجيوس"، مايو الماضي، بينما تم إجلاء 150 مريضا وتوزيعهم على مستشفيات أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق اندلع بسبب احتراق جهاز للتنفس، وكان المرضى الخمسة موصولين بجهاز تنفس اصطناعي.