كورونا تعصف بأوروبا: إجراءات مشددة وفحوصات مستمرة في أعياد الميلاد

انضمت إيطاليا إلى قائمة الدول الأوروبية التي شددت قيود الإغلاق خلال فترة الأعياد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد على أرضها.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي غلق المتاجر غير الأساسية والمطاعم بالإضافة إلى منع التنقل والسماح لفرد واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم، وذلك في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 6 يناير المقبل، وفقًا لما نشرته شبكة "يورو نيوز".

وتواصل أوروبا تسجيل معدلات قياسية في الإصابات اليومية بالفيروس، حيث سجلت في آخر 24 ساعة 234 ألف إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في القارة إلى 21 مليون إصابة.

وشددت السلطات الصحية الأوروبية الإجراءات الصحية خلال فترة الأعياد، حيث فرضت الحكومة الهولندية إغلاقا عاما لمدة 5 أسابيع، يستمر حتى 19 يناير، وفي ألمانيا يستمر الإغلاق حتى 10 يناير، ويتضمن حظر الكحول وإلغاء عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وتحديد التجمعات بـ5 أشخاص فقط.

وفرضت بولندا إغلاق شامل على مدار 3 أسابيع، يبدأ من 28 ديسمبر ويستمر حتى 17 يناير المقبل، أما السلطات اليونانية ففرضت حظر التجول من الساعة السادسة مساءا وحتى الخامسة فجر في عدد من المناطق بالعاصمة أثينا والتي تشهد ارتفاع كبير في عدد الإصابات اليومية.

وأعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش إصابته بـ "كوفيد -19"، وذلك بعد أيام من مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يخضع لفترة حجر صحي، ما دفع عددًا من القادة الأوروبيين والمسؤولين الفرنسيين إلى بدء فترة حجر.

وخضع وزراء الحكومة سلوفاكيا لفحوصات فيروس كورونا بعد إصابة رئيس الوزراء، وأظهرا إصابة نائبة رئيس الوزراء فيرونيكا ريميسوفا، ووزير الدفاع ياروسلاف ناد بالفيروس التاجي.