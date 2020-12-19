تعرف على حصيلة الضرائب حال انتقال رمضان صبحي للزمالك

تستعد مصلحة الضرائب في تحصيل أكثر من 2 مليون جنيه، حال نجاح المفاوضات التي تجري بين نادي الزمالك وإدارة بيراميدز، والخاصة بانتقال رمضان صبحي، للقلعة البيضاء، مقابل حصول بيراميدز علي مصطفي محمد ودفع 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات المٌقبلة.

فطبقا للتعديلات الأخيرة للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي وافق عليها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، تم فرض 10% علي العقود السنوية للاعبين التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وهو ما يعني في حال اتمام صفقة رمضان صبحي للزمالك ستكون القيمة 2 مليون جنيه بخلاف العقد الخاص بمصطفي محمد. وألزم القانون اتحاد الكرة بتحصيل المبلغ وتوريده لمصلحة الضرائب قبل توثيق العقود الجديدة.

وكانت مصادر بنادي الزمالك أوضحت في تصريحات لـ"الوطن"، إن اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك قررت تأجيل حسم الصفقة لحين انتهاء الموسم، ليتم دارسة الأمر بشكل مناسب وتحديد الموقف النهائي للاعب"، وياتي ذلك بالتزامن مع العروض الكثيرة التي تلقها مصطفي محمد خلال الفترة الماضية، أبرزها كان من فناربخشة التركي.

تفاصيل الرسوم المفروضة علي عقود اللاعبين

ونص القانون في مادته الـ21 علي تفرض علي عقود شراء أو بيع أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو اجانب وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يأتي:

3% علي العقود السنوية التي تصل قيمتها مليون جنيه

4.5% علي العقود السنونية التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه وتصل لـ مليوني جنيه

6% علي العقود السنوية التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه وحتي 3 ملايين جنيه

7.5% علي العقود السنوية التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه وحتي 5 ملايين جنيه

9% علي العقود السنوية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه وحتي 10 ملايين جنيه

10% علي العقود السنوية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنية.