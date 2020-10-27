أحمد موسى يهاجم رمضان صبحي: راح المنتخب مجاملة لبيراميدز

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات رمضان صبحى، لاعب نادى بيراميدز، التي أدلى بها في تصريحات أمس خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدا أن "رمضان" كذب ولم يكن أمينًا فى تصريحاته، "رمضان صبحى هو اللاعب الوحيد الذي دخل منزل محمود الخطيب".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الخطيب استقبل رمضان صبحي في منزله مع وكيله وأبلغه أنه يرغب في اللعب للأهلي ولكن لو حصل على عرض أوروبي سيفكر فيه، وأكد له الخطيب أنه سيساعده في ذلك، كاشفًا عن سر ظهور رمضان صبحي الإعلامي في الساعات الماضية.

وأكد الإعلامي أن فريق بيراميدز يتكلف حوالي مليار جنيه ولكن النتيجة أنه لم يحصل على بطولات رغم تواجد النجوم ومن ضمنهم رمضان صبحي، كما أن العائد لم يتحقق من المليار جنيه التي تم صرفها على فريق بيراميدز وحتى بطولة الكونفيدرالية خسرها في النهائي وفشل الفريق في الحصول على المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن رمضان كان يسعى لإشغال الأهلي وجمهوره في هذا التوقيت قبل نهائي بطولة إفريقيا، كما أن تصريحاته كانت متناقضة، والأهلي استعار رمضان صبحي مرتين الأولى بـ800 ألف استرليني لمدة 6 أشهر ثم مليون وستمائة ألف استرليني لمدة موسم لعب فيه 9 مباريات فقط.

وأشار "موسى" إلى أن اللاعب جلس مع أمير توفيق واتفق على كافة الحقوق المادية والإعلانية وتم الاتفاق مع النادي الإنجليزي، ثم أبلغ بأنه ينتظر عرضًا أوروبيا وكان الأهلي متمسكا به قبل إعلانه وجود بيراميدز في الصورة.

وواصل أن "رمضان" يوم الأربعاء وقبل افتتاح استاد الأهلي قال لأمير توفيق إنه اختار بيراميدز، ليظهر اختياره للفلوس، مضيفًا: "محدش يلعب مع الأهلي ولا رمضان ولا غير رمضان، الأهلي وصل نهائي إفريقيا بدون اللاعب، ورمضان خسر الأهلي، وتفكير النادي حاليا في النهائي ولن يشغله رمضان صبحي أو غيره".

وكشف "موسى" أن علي جبر نجم دفاع بيراميدز كانت لديه رغبة في الانضمام للأهلي والحصول على نصف ما يتقاضاه في بيراميدز، موضحًا أن الكابتن حسام البدري يجامل بيراميدز، وذلك بسبب اختياره لرمضان صبحي في القائمة الأولية للمنتخب، على الرغم أن رمضان صبحي لم يلعب منذ عام "كرة شراب".

ووجه الإعلامي حديثه للمدير الفني لمنتخب مصر: "يا كابتن حسام يوجد من هو أفضل من رمضان صبحي في الأندية الأخرى، ليه يا كابتن حسام بتغيظ النادي الأهلى وأنت ابنه، ما إمكانيات رمضان صبحي وماذا قدم الفترة الماضية عشان تضمه لمنتخب مصر؟!، دا منتخب مصر وبتلعب باسم مصر ومش عاوزين مجاملات لأن عندنا أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

وتساءل "موسى"، لماذا لا يكون محمد صلاح قائدًا لمنتخب مصر، حيث إن الموضوع في العالم يسير بالشكل الاحترافي وليس الأقدمية.