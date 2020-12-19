غدا الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات.. تعرف على إجراءت تنفيذها

تنتهى، اليوم، الدعاية لـ«انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020 -2021»، بمختلف الكليات، وتبدأ الجولة الأولى للانتخابات غدا الأحد، والإعادة الإثنين المقبل، لانتخاب رؤساء ونواب اللجان النوعية، ثم رؤساء الاتحادات ونوابهم الثلاثاء المقبل، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والمتمثلة في التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وكذلك الالتزام بارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم الدوري لمقارات اللجان وتخصيص أماكن ذات مساحات كبيرة لإجراء عملية التصويت.

«اليوم» انتهاء الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة لتسهيل التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى للانتظام، مشددا على أن العملية الانتخابية ستتم في إطار من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا «كوفيد 19»، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات وكذلك التطهير الدوري للمنشآت والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

ودعا «الخشت» الطلاب للمشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، وإخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.

«الخشت»: خطة لتسهيل عملية التصويت وصناديق زجاجية لكل فرقة

وكشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة شددت على المرشحين بضرورة الالتزام بالمعايير المتفق عليها في الدعاية الانتخابية بالكليات، والابتعاد وتجنب ما تم حظره من وسائل يمكن استخدامها في الدعاية لتحفيز الطلاب، مثل استخدام الشعارات الدينية والطائفية، أو السياسية، ومخالفة الآداب العامة والتقاليد الجامعية، بالإضافة إلى حظر لصق الصور والدعاية على جدران القاعات والكليات والجامعة والقاعات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه جرى الاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية 2020، بالكليات المختلفة، موضحا أنه تم تجهيز القاعات ذات المساحات الكبيرة المخصصة لإجراء عملية التصويت والاقتراع للطلاب غدا، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، وكذلك عمل التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت والقاعة التي جرى تخصيصها لتنفيذ عملية التصويت والاقتراع على أكمل وجه.

وأضاف عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يحق لجميع الطلاب بالجامعة الحضور للتصويت في الماراثون الانتخابي بما فيهم طلاب الانتساب، منوها إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين على المقاعد المختلفة للانتخابات.

وتابع، أنه تم تجهيز القاعات المخصصة للانتخابات وكذلك تجهيز جميع القوائم والكشوفات وبطاقات التصويت، بالإضافة إلى الصناديق الزجاجية بالكليات التي سيجرى بها التصويت، وكذلك تخصيص صندوق زجاجي لعملية التصويت لكل لجنة، بالإضافة إلى التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد.