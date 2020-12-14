الكشوف المبدئية تحسم مقاعد انتخابات الاتحادات بالتزكية ببعض الجامعات

تبدأ الجامعات الحكومية و الخاصة ، اليوم، تلقي الطعون على المرشحين لـ" انتخابات الاتحادات الطلابية 2020"، وذلك بعد إعلان الكشوف المبدئية ، أمس، على أن تبدأ الجامعات في فحص الطعون المقدمة تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية غدا الأربعاء، كما حسمت الكشوف المبدئية مقاعد عدد من الكليات بالتزكية المطلقة لعدد من اللجان.

وكشفت جامعة القاهرة، أن انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة ستجرى في 11 كلية فقط، وهي: العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، و الحقوق، والإعلام، ودار العلوم، و الهندسة والعلاج الطبيعي، والزراعة، والطب البشري، والتمريض، والصيدلة، وذلك بعد حسم المقاعد بعدد من الكليات الخاصة بعضوية اللجان الطلابية "بالتزكية".

الجامعات: غدا إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات

واوضحت الجامعة أن الكليات التي حسمت بالتزكية هي،الطب البيطري، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والآداب والتجارة، والآثار، والتربية النوعية، والأسنان، و التربية للطفولة المبكرة ،والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

و تابعت الجامعة، أنه من المقرر أن يتم تلقي الطعون، اليوم، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية غداً الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر.

وأعلنت جامعة حلوان أنه سيتم إجراء الانتخابات فى 55 لجنة انتخابية بـ 10 كليات، وهي: العلوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتربية، التمريض، الطب، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، الاقتصاد المنزلى، والتكنولوجيا والتعليم، والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بنات.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الاستعداد لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع وذلك وفقاً للإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا المستجد، مشيرا ألى أن تجربة الانتخابات تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.