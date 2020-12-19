وزير البترول: القطاع خاض أقوى معارك التنمية خلال الـ6 سنوات الماضية

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول كان يمر بتحديات كبيرة في أعقاب ثورة 2011 بل كان يمثل تحديا للاقتصاد القومي نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان الثقة من المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أنه خلال الـ6 سنوات الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير من خلال تبني إستراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية وتهدف إلى تطوير كل عمليات صناعة البترول.

وأكد، أننا على خلفية ذلك استطعنا تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وكان ثمارها أبناء هذا الوطن وكذلك المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم أداء القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد القومي.