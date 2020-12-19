الملا: استثمارات قطاع البترول بلغت 1.2 تريليون جنيه في 6 سنوات

استعرض الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بعض قصص النجاح التي حققها قطاع البترول والتي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق أعلى نسبة من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بنسبة 27%.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السابع بعنوان «الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات»، أن قطاع البترول حقق أعلى معدلات استثمارات خلال الـ6 سنوات الماضية بلغت 1.2 تريليون جنيه مصري، وتم توقيع 86 اتفاقية في مجال البترول والغاز خلال الـ6 سنوات الماضية بالتزام حد أدنى من إنفاق 1.5 مليار دولار.

وتابع أن القطاع نجح أيضا في تحويل معدلات نمو الغاز خلال الفترة من 2014 و 2015 من -11% إلي 25% في عام 2019/2020 مما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد منذ سبتمبر 2018 واستئناف التصدير، كما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلات في تاريخ مصر يصل إلى 1.9 مليون برميل في أغسطس 2019.

واستطرد أن قطاع البترول حقق رقم قياسي غير مسبوق في نتائج المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين.