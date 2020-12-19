الملا: وقعنا 14 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف خلال الأشهر الأخيرة

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا تم توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة مثل اكسنموبل وشركة شيبرون الأمريكانيتين اللتان تدخلان مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة للتوسع في أعمال البحث عن الغاز والبترول في مصر والعديد من المناطق الجديدة والواعدة.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أننا شرفنا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لاثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر متمثلتين في مصفاة المصرية للتكرير ومسطرد القاهرة ومشروع الإسكندرية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار.

وأكد، أنه جارٍ العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى في أسيوط، والإسكندرية باستثمارات 5.7 مليار دولار وهو ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، كما تم افتتاح وتشغيل مشروعات البتروكيماويات وتم تحديث إستراتيجيتها للتوافق مع التطورات واحتياجات البلاد حتى عام 2040.

وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد افتتاح تشغيل خط الشحن البحري والتوسعات بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز، وقد شهد شهر سبتمبر الماضي تكليل لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط حيث تم التوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوافر الإرادة في التعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.