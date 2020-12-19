وزير المالية: حققنا فائضا بالموازنة 105.5 مليار جنيه رغم كورونا

ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع.

استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة من 8.2% لـ7.9%

وقال معيط، نيابة عن رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية عازمة على تحفيز الاقتصاد من خلال السياسات المالية والنقدية المتوازنة والداعمة والاستمرار في ضخ استثمارات كبيرة في كل القطاعات والإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي قامت وستقوم بها الحكومة الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا وأثرها على المالية العامة للدولة وجدنا أن الموازنة العامة للدولة استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا مقداره 105.5 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق له والذي كان 103 مليارات جنيه، مما مثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولن نجد كثيرًا من الدول استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا على الإطلاق، كما استطاعت الموازنة. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه وزيادة المصروفات لبعض القطاعات إلا أننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة من 8.2% لـ7.9%، ولولا جائحة كورونا لاستطعنا الوصول بالعجز الكلي لـ7.3% وهو الرقم المستهدف.

البطالة ارتفعت ووصلت لـ9.6% في يوليو 2020 ثم بدأت في الانخفاض

وتابع معيط أنه على الرغم من هبوط نسب البطالة الفترة الماضية والذي وصل لـ7.9 خلال العام الماضي نتيجة قيام الحكومة بالعمل على خلق العديد من فرص العمل ومن خلال سياسات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، ولكن مع تفشي الجائحة وحالة الركود الاقتصادي الناتجة عنها عادت نسبة البطالة للارتفاع لتصل لـ9.6% في يوليو 2020 ثم بدأت في الانخفاض مرة أخرى، مشددًا على أن جائحة كورونا أدت إلى تأثر معظم دول العالم، فنجد أن الدول التي كانت تحقق فائضًا بدأنا أن نسمع عن عجز بالموازنة يصل لـ12%، ونفس المستويات في أوروبا وأمريكا.

ما زلنا داخل زلزال كورونا وسيكون له تبعات

واستكمل معيط أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تعني أننا ما زلنا داخل الزلزال، وهذا الزلزال سيؤثر تأثيرًا على قدرات الدول، حتى بعد انتهائه ستكون له تبعات لا يعرف أحد مداها، وأصبحنا نسمع عن دول كان مستوى الدين فيها في حدود 50% من الناتج المحلي الإجمالي، والآن أصبحت معدلات الدين تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي.