الصحة توضح دور التدخين في الإصابة بفيروس كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أضرار التدخين علي الجسم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها أن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدي بفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية.

وتابعت الوزارة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات إصابتك بفيروس كورونا .

التدخين: يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا

وأضافت: التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والتي قد تصل إلي الوفاة.

والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السيد بينج تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «G42» الإماراتية للرعاية الصحية، والسيد منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة القائمة على أبحاث لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وممثلون من شركة «G42» الإماراتية.

وحسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في الأيام الماضية خاصة مع ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا والدخول في الموجة الثانية للفيروس، والأحاديث التي تشير أن كل دور برد هو إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة أن أعراض كل من فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية متشابهين وقالت إن الإنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.

وأوضحت أعراض الإنفلونزا الموسمية والتى تتمثل فى ارتفاع فى درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وتابعت: هناك عدة طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وهى غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، واستخدام المطهرات الكحولية على اليدين فى حال عدم توفر الماء.