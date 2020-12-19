الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رسائل «واتس آب» المزعجة

يعاني مستخدمو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من الرسائل المزعجة التي يرسلها الأشخاص مجهولي الهوية، وخاصه الرسائل الإباحية والمزعجة على تطبيق «واتس آب»، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لسن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم «جرائم الإنترنت»، والذي تتضمن عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

1. كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

2. كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر «فيس بوك وواتس آب».

3. كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

كما عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.