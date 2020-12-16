"الوطن" تجرب خدمة واتساب شكاوي التعليم: اختيارات بسيطة واستجابة فورية

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم الأساليب والخدمات الحديثة، للنهوض بالعملية التعليمية، وخلق حالة من التواصل المستمر بين الطلاب وأولياء الأمور مع المسؤولين في الوزارة، لحل أي مشكلات قد تواجههم وتخص جميع المراحل التعليمية.

ومن بين تلك الخدمات الجديدة رقم "واتس آب" "01148970610" خصصته الوزارة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وأي نصائح فنية تخص الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي.

"الوطن" تواصلت مع رقم الـ"واتس آب"، المخصص لتلقي الشكاوى والاستفسارات لتجريب تلك الخدمة الجديدة، والتأكد من آلية عملها بشكل جيد، وتحقيق أهدافها بالتواصل مع صاحب الاستفسار.

فور إرسال صاحب الشكوى أو الاستفسار رسالته يتلقى رسالة ترحيب مبرمجة افتراضيًا، وتطالبه باختيار حالته في الرسالة القادمة، وفي نفس التوقيت تظهر الرسالة الجديدة بها 3 اختيارات مرقمة "ولي أمر، معلم، طالب"، يقوم صاحب الاستفسار بالاختيار عن طريق الرد رقم الحالة التي تناسبه.

وفي الخطوة الثانية، تظهر على الفور رسالة بها 3 اختيارات مرقمة لتحديد المرحلة الدراسية لصاحب الشكوى، سواء كانت "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، والاختيار بينهما يكون بنفس طريقة المرحلة الأولى.

وتظهر بعد الخطوة الثانية واختيار صاحب الاستفسار مرحلته التعليمية، رسالة لتحديد الصف الدراسي، سواء كان "الأول، الثاني، الثالث"، والاختيار بينهم يكون بنفس طريقة المرحلتين الأولى والثانية، عن طريق الرد برقم تسلسل اختياره.

بعدها تظهر رسالة لتحديد نوعية الاستفسار، والجهة الموجه لها، عن طريق 5 اختيارات "القناة التعليمية: مدرستي، المكتبة الإلكترونية، المنصة التعليمية أيدمودو، منصة البث المباشر، شكاوى"، والتوضيح عن طريق رسالة أخرى أن منصتي "أسأل المعلم، مكتبة الدروس- الكتب الإلكترونية" سيكونا متاحين قريبًا.

بعد اختيار جهة الشكوى، يتم الرد برسالة تلقائية تطلب من صاحب الاستفسار الانتظار لحين الرد من أحد أفراد خدمة العملاء، وبدون تأخير يتواصل موظف الخدمة مع المتقدم عن طريق رسالة للترحيب به، والسؤال عن الاستفسار.

وفي حالة عد الرد على موظف خدمة العملاء في مدة أقصاها 3 دقائق، تتم انتهاء المحادثة مع صاحب الاستفسار، بعد أن نوه عن ذلك برسالة نصية، مع تقديم الشكر لصاحب الشكوى.