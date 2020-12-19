عاجل.. تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» و«التخابر مع حماس»

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان سابقا، في قضية «اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، لجلسة 27 ديسمبر الجاري، لضم المفردات.

ونسب قاضي التحقيق لـ«عزت» في هذه القضية، التحريض على ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.

ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحاكمت «عزت» غيابيا، وفي يونيو 2015، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقا، وتقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة بعد القبض عليه، وعُقدت أول جلسة اليوم.

كما قررت الدائرة تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت في القضية رقم 56458 لسنة 2013 «التخابر مع حماس» لجلسة 28 ديسمبر الجاري، لضم المفردات.

ويواجه «عزت» فى هذه القضية، اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهى حركة حماس وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ونظرت محكمة سابقة هذه القضية، وحاكمت «عزت» غيابيا، وفي يونيو 2015، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقا.