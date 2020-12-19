وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% لأول مرة منذ 20 عاما

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يعد الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي يحقق نمو إيجابي في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث حققت مصر معدل نمو 3.6% في الناتج المحلي وكنا سنصل إلى 5.8% لولا هذه الأزمة.

وأكدت السعيد، انخفاض معدلات البطالة، وهذا يعني أن السياسات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات أثر في زيادة معدلات التشغيل فانخفضت معدلات البطالة إلى 7.3%، رغم وجود أزمة فيروس كورونا، بالإضافة لانخفاض معدلات الفقر لأول مرة في مصر منذ 20 عاما إلى 29.7%.

سياسات استباقية لتخفيف آثار أزمة كورونا

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السابع بعنوان «الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات»، أنه في هذا الإطار جاءت مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل تخفيف آثار أزمة كورونا.

وتابعت أن المحاور التي نعمل عليها في الأزمة هي مساندة القطاعات التي تضررت من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات من خلال سياسات مالية ونقدية مرنة وفي مقدمتها قطاع السياحة، الطيران، الشحن والسفر، وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف أثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق أو توقف كلي أو جزئي للمنشآت.

وتابعت : «كما نعمل على مساندة الفئات المتضررة من خلال دعم العمالة المنتظمة والغير منتظمة من خلال صندوق الطوارئ والمنحة الرئاسية التي كان مقرر لها 3 أشهر، تم مدها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 3 أشهر أخرين، كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل تقدم للحصول على هذه المنحة، والسعي نحو وضع برامج تدريبية مناسبة تمهيدا لخلق فرص عمل لائقة لهم.

واستطردت أن المحور الثالث هو تنشيط الاقتصاد المصري من خلال زيادة الدخول والاستثمارات في القطاعات التي تحظى بالأولوية ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بالاعتماد على تخفيض سعر الفائدة، تقليل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، بالإضافة إلى ضخ استثمارت إضافية في عدد من القطاعات تصل إلى 70% في المتوسط.

وأوضحت أن المحور الرابع يتمثل في الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لاطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.