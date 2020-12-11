الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها العراقي

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الخميس، كلًا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور خالد البتال وزير التخطيط بدولة العراق، لبحث سبل التعاون في مجال التدريب والاستثمار في العنصر البشري، في إطار زيارته للقاهرة لتفعيل الاتفاقات والمشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي المصري العراقي الأردني.

وقالت الاكاديمية في بيانها، اليوم الجمعة، إن الدكتورة رشا راغب اصطحبت كلا الوزيرين والوفد المصاحب لهما للقاء متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وتم عرض عدة فيديوهات عن فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية، المشروع القومي المصري لبناء الإنسان وعن بعض البرامج التي تقدمها، ثم قامت دكتور رشا بعرض تقديمي للتعريف بالأكاديمية الوطنية ومجلس أمنائها ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى أبرز ما تقدمه الأكاديمية من برامج رئاسية ومبادرات قومية وبرامج تكليفات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربًا في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في جميع المحافظات، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدربًا سيتم تدريبهم لمدة عام 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.