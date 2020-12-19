لأول مرة.. المرأة تمثل في البرلمان بـ148 نائبة مقابل 11 مقعد عام 2000

كشف تقرير إحصائي يرصد عدد أعضاء مجلس النواب خلال الفترة من عام 2000 وحتى برلمان العام المقبل ارتفاع نسبة تمثيل المرأة إلى 148 مقعد في البرلمان الحالي بنسبة 26.5% من الأعضاء المنتخبين، مقابل 11 مقعد في برلمان 2000/2005 بنسبة 2.42% من أعضاء البرلمان.

أوضح التقرير أنه في برلمان 2005/2010 بلغ نسبة تمثيل المرأة 14 عضوا بنسبة 3.8% من أعضاء المجلس، وفي برلمان 2010/2011 ارتفعت نسبة تمثيل المرأة بإجمالي 65 عضو بنسبة 12.67% من أعضاء البرلمان المعينين والمنتخبين، وفي برلمان 2011/2012 بلغ عدد أعضاء البرلمان من السيدات 9 عضوات بنسبة اجمالي1.77%، وفي برلمان2016/2021 ارتفع عدد عضوات البرلمان إلى 89 عضو من السيدات بنسبة 14.93%.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية في جميع المجالات خصوصًا على مستوى تحسين حياة المواطن البسيط سواء من خلال مشروعات الإسكان بكل محافظات مصر أو حتى من خلال مشروعات الطرق والكباري بأغلب المدن والأحياء.

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