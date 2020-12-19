إجراءات حل شكوى ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك بسبب العداد
كتب:
سلامة عامر
06:36 م | السبت 19 ديسمبر 2020
عداد مياة "ارشيف"
يعاني عدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع قيمة استهلاك فواتير المياه الشهرية الصادرة من شركة مياة الشرب عن القيمة الحقيقية التي يستخدمها، نتيجة وجود مشكلة في عداد المياه، وتنشر «الوطن» 6 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن عند شكواه من ارتفاع قيمة فاتورة المياه الخاصة به، إذا كانت غير معبرة عن استهلاكة الحقيقي بسبب عطل في العداد الخاص .
إجراءات ومستندات فحص عداد المياه للتأكد من سلامته
الإجراءات المطلوبة:
- يقدم المنتفع طلب فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به لفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لها العداد محل الشكوى.
- يتجه المنتفع لسداد قيمة فحص العداد والمديونية، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.
- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.
تغيير العداد التالف بآخر سليم
- يقوم المندوب بتركيب العداد مرة أخرى حال كونه سليمًا، وإذا ثبت عدم سلامته يتم تغيير العداد التالف بآخر سليم.
- تصفية الحساب والتسوية وفقًا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.
- حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدلا من التالف بعد سداد العميل قيمته.
المستندات المطلوبة للتقديم على طلب فحص عداد مياه
- يقدم المشترك طلبًا من المنتفع برغبته في فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به.
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.
- صورة آخر فاتورة مياه تم إصدارها.
- يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.
- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.
مدة فحص العداد من قبل الشركة
يتم فحص العداد خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.