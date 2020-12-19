شكري: نعمل مع شركائنا بالدول الأوروبية والعالمية لحل قضية فلسطين

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه تحدَّث بتعمق صباح اليوم مع وزيري خارجية فلسطين والأردن حول إيجاد أطر مختلفة للعمل المشترك حول القضية الفلسطينية، وهذا العمل سيأخذ مساره من خلال الجهد المشترك والتواصل مع الأشقاء بالدول العربية والأشقاء الدوليين واللجنة الرباعية والتفاعل مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل هدف واحد وهو استئناف العملية السلمية والعمل من أجل بناء وتوافق متكامل على كل الأصعدة لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونكتفي بهذا القدر وليس من المصلحة الخوض بمزيد من التفاصيل.

وأضاف شكري خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك له مع وزراء الخارجية للأردن وفلسطين: «هناك بالتأكيد شركاء دوليون للرباعية الدولية وأمريكا والجامعة العربية، والمجتمع الدولي معني كله بالقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار، والسلام بالشرق الأوسط لن يتحقق بشكل كامل إلا مع التوصل لتسوية من خلال المفاوضات تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في هذا الصدد من خلال المقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي والعملية التفاوضية الطويلة والتي خاضتها السلطة الفلسطينية والتفاهمات التي تم التوصل لها ولا بد من تنفيذها وهناك إجماع دولي على ما هو الهدف، وعلى عناصر المجتمع الدولي دعم المفاوضات والعملية السلمية وصولاً للهدف استناداً للشرعية الدولية والمقررات للشرعية الدولية والتي تحدد نطاق العمل».

وتابع شكري: «نحن نعمل مع شركائنا العرب والأوروبيين والرباعية الدولية والولايات المتحدة لإيجاد المناخ الملائم، وحث إسرائيل على الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تضع العقبات ولا تؤدي لبناء الثقة واستئناف عملية سليمة حقيقة لها دورا بنهاية المسار ويحقق السلام بالمنطقة».

وشدد شكري: «سنظل نعمل معاً لأننا رؤيتنا مشتركة وهدفنا ومصيرنا مشترك ومرتبط بهذه المنطقة، ولذلك نسعى لتحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة بعيدًا عن الصراع».

وعقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، بقصر التحرير، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية.