«المالكي»: مصر تقوم بدور محوري لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أهمية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والدور المحوري الرئيسي الذي تقوم به مصر في تقارب وجهات النظر من أجل إنهاء هذا الملف، والعمل بشكل موحد لصياغة رؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات القادمة.

وأضاف «المالكي»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أهمية الدعم العربي للقضية الفلسطينية، قائلًا «لدينا بعض الأفكار التي تحدثنا فيها خلال هذا اللقاء، ونأمل من الرئاسة الدولية لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية أن تقود مثل هذه التوجهات في القريب».

وتابع، «نؤكد التزامنا كدولة فلسطين بالشرعية الدولية وبكافة القرارات الأممية ذات الصلة بفلسطين، ونعيد التأكيد على التزامنا الكامل بمبادرة السلام العربية بحل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلي إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، على أن القدس الشرقية عاصمة لها، عبر مفاوضات ثنائية مباشرة في رعاية الرباعية الدولية في هذا الإطار».

وذكر وزير الخارجية الفلسطيني، «مستعدون إلى التعاون والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونتوقع منها إعادة صياغة علاقاتها مع دولة فلسطين كما كانت، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نغفل الواقع الذي تعيشه أرض دولة فلسطين تحت الاحتلال، وما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات الضم الممنهج والمستمر والزحف في عملية الضم والاستيطان المستمرة والمكثفة بشكل غير مسبوق، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي»، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات معيقة لأي إمكانية للعودة للمفاوضات حال كان هناك جاهزية لهذا الإطار.

وحث «المالكي» كل دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية، خاصة المتعلقة بالضم والاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعزل القدس، وأيضًا ضم الأغوار، وتعديها على المقدسات الإسلامية خاصة على المسجد الأقصى، وهذه قضية في غاية الأهمية، ومن الضروري التعامل معها بالجدية المطلوبة.

وأوضح، «شعرنا بأهمية مثل هذا اللقاء، ورحبنا بالدعوة التي وجهها لنا وزير الخارجية سامح شكري، وأعتقد أن هناك تفاهمًا كبيرًا مهمًا يمكن البناء عليه، وبالتالي سنستمر بمثل هذا التنسيق في المرحلة المقبلة لكي نأخذ ذلك الاهتمام المطلوب، ونتوصل إلى التفاهم المطلوب على المستوي الثلاثي والعربي والدولي في صياغة الرؤية المطلوبة لطبيعة الحل في المرحلة المقبلة».