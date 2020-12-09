وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أهمية الحفاظ على "أونروا"

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، فيليب لازاريني، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: اطلع المفوض العام، المالكي، على مستجدات الأزمة المالية الكارثية التي تواجهها الوكالة، والسيناريوهات المحتملة في حال عدم تغطية العجز الحالي في موازنة الوكالة، والجهود التي يقومون بها لحشد الدعم المالي للموازنة للحيلولة دون انهيار الوكالة، أو إيقاف خدماتها من تعليم وصحة ومساعدات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد المالكي، أهمية الحفاظ على منظمة الأونروا، وواجبات المجتمع الدولي تجاه ذلك، مشددا على مواصلة الجهود الدبلوماسية لدى الدول الصديقة والداعمة للوكالة لحثها على تأمين احتياجاتها، وتغطية العجز حتى نهاية العام الجاري، وتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة.