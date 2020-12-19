الرئيس السيسي يجتمع مع مستشاره للتخطيط العمراني

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، حيث تناول الاجتماع متابعة «المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية»، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم الرسمي رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي، ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كل الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وشهد الاجتماع، استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لـ22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزاً بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لاسيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.