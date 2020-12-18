السيسي يتفقد أعمال الطريق الدائري الأوسطي.. يصل لـ16 حارة مرورية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي، الذي يُصنف كـ«أعرض طريق بالشرق الأوسط».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومترا وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر، وتم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريقًا حرًا بدون تقاطعات مرورية.

وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعي، أنشاص، القاهرة بلبيس، القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة السويس، طريق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلاً عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند أحد المواقع على الطريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال طبقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.