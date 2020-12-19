عمرو دياب يتجه لتغيير قصة مسلسله بعد الخلاف مع دينا الشربيني

علمت «الوطن» أن الفنان الكبير عمرو دياب، يفكر جديا فى تغيير سير قصة عمله الدرامي الجديد المقرر العمل عليه مع بداية عام 2021، وذلك بعد أن دار بينه وبين الكاتب الكبير إبراهيم عيسى عدة مكالمات هاتفية.

تغيير القصة جاء بعد أن حدث خلاف حاد بين عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والذي على إثره سيتم إبعاد كافة العناصر المقربة من فكرة «دينا»، وعلى رأسهم الكاتب تامر حبيب، الذى أعلن من قبل عبر «الوطن» أن فكرة المسلسل عمرو دياب ستكون من تأليفه ومن بطولة دينا الشربيني.

وأشارت مصادر لـ«الوطن» أن «نتفلكس» بدأت تستعجل دياب من أجل وضع الخطوط العريضة لعمله الدرامي معهم، حتى يبدأ التحضير له مع هدوء موجة كورونا الثانية، حتى يتم بدء تحديد الأماكن التي سيتم التصوير فيها سواء بمصر أو أوروبا.

منصة «نتفلكس» العالمية كانت أعلنت تعاونها مع الفنان عمرو دياب، عبر نشر خبر فى مجلة «فارايتي» العالمية، مؤكدة فيه أن عمرو دياب الحائز على 7 جوائز «ورلد ميوزك أورد»، و6 جوائز «أفريكان ميوزيك أورد»، سيكون بطلًا لعمل درامي جديد من إنتاج المنصة.

وأشار أحمد الشرقاوي، رئيس الأعمال الفنية العربية الأصلية في «نتفلكس» إلى أن دياب يعد أيقونة كبيرة لكافة العرب بسبب رحلته الفنية الممتدة لأكثر من 30 عاما قدم فيها عشرات الأعمال الفنية والغنائية المهمة.

يذكر أن دياب قدم خلال مسيرته 4 أفلام سينمائية، بينما شارك فى عدد من المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية كضيف شرف، بالإضافة للفوازير.

يعد فيلم «أيس كريم فى جليم» هو أهم أعمال عمرو دياب الدرامية، حين ما عرض فى دور العرض عام 1992، وشاركه فى بطولته كلا من جيهان فاضل وسيمون واخرجه خيرى بشارة، أما أخر أعماله فكان فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» مع الفنان العالمي عمر الشريف والفنانة يسرا.