حى غرب أسيوط يطلق مبادرة «شارك فى نظافة منطقتك» لتجميل الشوارع

أطلق حى غرب أسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحى مبادرة «شارك فى نظافة منطقتك» لتجميل الشوارع والميادين بمساعدة شباب الحى والمتطوعين.

بدأت فعاليات المبادرة بنظافة وتجميل منطقة شارع مسجد جسر السلطان بمساعدة شباب المنطقة في الالتزام برفع السيارات من جانب الطريق ومشاركة عمال النظافة في إزالة كل المخلفات من الشارع.

وشارك القسم الزراعي بحي غرب بتقليم الأشجار وتهذيبها وتم استخدام اللوادر لكشط الشارع وتسويته ثم استكمال أعمال دهان البلدورات بالشارع والأشجار لإعطاءها منظر جمالي يليق بها فضلا عن تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها لنظافة كل المناطق بالحي وتفعيل السلوك الحضاري بعدم القاء المخلفات بالشوارع العامة أو وسط الطريق والالتزام بالصناديق التي وضعها الحي بكل المناطق وشارك في المبادرة أحمد ثابت نائب رئيس الحى وطاهر محمود رئيس جهاز التجميل ومصطفي محمود نائب الجهاز لقطاع غرب ومحمد عبدالعزيز رئيس قطاع النظافة بالحي ومحمد الأمير نائب مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفى سياق متصل شهد مركز الغنايم برئاسة مصطفى على رئيس المركز حملات رفع مخلفات وتجميل الشوارع والميادين ورفع تجمعات القمامة من جانب العمارات السكنية ودهان البلدورات وانارة الشوارع وصيانة اعمدة الانارة كما شهد مركز صدفا برئاسة المحاسب حسين كشك حملات نظافة وتجميل مستمرة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بقرى المركز وبمشاركة معدات المركز من سيارات ولوادر كما شارك رئيس المركز فى افتتاح مسجد ال عرنوس بقرية الشناينة التابعة للوحدة المحلية بالبربا وسط مشاركة اجتماعية وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

ومن جانبه شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة مستمرة بأحياء ومراكز المحافظة مع استكمال أعمال التطوير والتجميل للميادين والشوارع مع تفعيل المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية مشيدا بمبادرات النظافة والتجميل التى تم إطلاقها بحي غرب ومركز الغنايم وصدفا والبدارى والقوصية بالاضافة الى الجهود المبذولة بباقى المراكزوالاحياء.