جيش الاحتلال يقتحم بلدة قدوم عقب يوم من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما واصلو قمع المسيرات السلمية، في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، التي تقع على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين.

وقال المتحدث باسم «المقاومة الشعبية بكفر قدوم» مراد شتيوي، إن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وجاء الاقتحام الإسرائيلي لـ«كفر قدوم» بعد يوم من إسقاط الفلسطينيين طائرة مسيرة لجيش الاحتلال مخصصة لإلقاء قنابل باتجاه المشاركين في مسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية المناهضة للاستيطان، أمس الجمعة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، باختناقات خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني مستوطنة «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أسقطت، فيما كان جندي إسرائيلي يحاول توجيهها لإطلاق قنابل غاز باتجاه المشاركين في المسيرة، قبل أن يتمكن الفلسطينيون من تحطيمها بالكامل وإلقائها باتجاه الجنود، الذين اقتحموا البلدة بشكل جنوني، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز، مستهدفين منازل الفلسطينيين.

وأسفر اقتحام الجنود للبلدة عن وقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينها طفلة تدعى نور مراد «14 عاما»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

واعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية أحداث المسيرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابين من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة واعتقلت الشابين يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، قرب السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرقة، جنوب غرب جنين.