الاحتلال يواصل قمعه لـ»كفر قدوم».. وفلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما واصلو قمع المسيرات السلمية، في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني مستوطنة «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

ونجح فلسطينيون في إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال مخصصة لإلقاء قنابل، وقالت مصادر محلية، إن الطائرة أسقطت فيما كان جندي إسرائيلي يحاول توجيهها لاطلاق قنابل غاز باتجاه المشاركين في المسيرة قبل أن يتمكن الفلسطينيون من تحطيمها بالكامل وإلقائها باتجاه الجنود الذين اقتحموا البلدة بشكل جنوني وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز، مستهدفين منازل الفلسطينيين.

وأسفر اقتحام الجنود، على البلدة وقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينها طفلة تدعى نور مراد «14 عاما»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

كما اعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية أحداث المسيرة.

وفي سلفيت شمال القدس، قمع الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلفيت الأسبوعية، ومنعت الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم في منطقة الرأس غرب المدينة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أغلق مداخل المدينة، ولم يسمح لمن لا يحملون هوية وسكان المدينة من الدخول إليها، لمنع المشاركة بالفعالية، كما نصبت الاحتلال، الحواجز العسكرية في المنطقة، مشددة من إجراءاتها العسكرية في المنطقة لعدم وصول الفلسطينيين للأراضي المصادرة.

من جانبه، قال أمين سر «حركة فتح إقليم سلفيت» عبدالستار عواد: «إن الفعاليات الأسبوعية ما تزال مُستمرة في الأراضي المُهددة بالاستيلاء، وسيفشِل أبناء شعبنا كافة المشاريع الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية».

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون بالحجارة والزجاجات الفارغة، اليوم، مركبات فلسطينيين، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى تحطيم زجاج 4 مركبات.