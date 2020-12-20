البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك خلال أكتوبر 2020

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك خلال شهر أكتوبر 2020 بما يعادل نحو 1.84 مليار جنيه، لتصل لما يعادل نحو 646.345 مليار جنيه، مقابل ما يعادل نحو 644.505 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2020. وأوضح البنك المركزى، فى النشرة الإحصائية الشهرية، أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل نحو 133.582 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل ما يعادل نحو 134.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 688 مليون جنيه.

كما ارتفع حجم الودائع لأجل وحصيلة الشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية لدى البنوك بما يعادل نحو 2.528 مليار جنيه خلال أكتوبر 2020، لتصل إلى ما يعادل نحو 512.763 مليار جنيه، مقابل ما يعادل نحو 510.235 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، وفقاً للبنك المركزى. وأشار «المركزى» إلى أن حصة القطاع العام من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصلت لما يعادل نحو 5.278 مليار جنيه، مقابل ما يعادل نحو 77.433 مليار جنيه للقطاع الخاص، وما يعادل نحو 50.892 مليار جنيه للقطاع العائلى. وبلغت حصة القطاع العام ما يعادل نحو 29.595 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، مقابل ما يعادل نحو 83.909 مليار جنيه للقطاع الخاص، وما يعادل نحو 399.259 مليار جنيه للقطاع العائلى