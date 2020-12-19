مليون جنيه في السنة أرباح محمد حسان من «يوتيوب»

بهدف تحقيق ربح مادي، يعكف فريق السوشيال ميديا الخاص بقناة الشيخ السلفي محمد حسان، التي تحمل اسم «القناة الرسمية للشيخ الدكتور محمد حسان» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، على متابعة 3 برامج يظهر من خلالها الشيخ السلفي عبر منبر قناة الرحمة، من خلال حلقات برامج «جبريل يسأل والنبي يجيب»، الأربعاء من كل أسبوع، وبرنامج «التفسير» يوم الأحد من كل أسبوع، وأخيرًا برنامج «صلاة الجمعة» مرة أسبوعيا، بهدف إيصال رسالة دعوية علمية في الشأن الديني إلى متابعيه ومشاهدي القناة.

وكشف موقع «Social blade»، المتخصص في إحصائيات مواقع السوشيال ميديا والتي منها «يوتيوب»، عن أرباح الشيخ صفحة الشيخ محمد حسان، حيث حقق ما يقرب من 53 ألف دولار خلال العام الجاري، أي ما يبلغ نحو 850 ألف جنيه مصري في السنة الواحدة، بواقع 71 ألف جنيه في الشهر الواحد.

أرباح موقع يوتيوب: مهنة لا مهنة له

واتجه الكثيرون في السنوات القليلة الماضية إلى موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، الذي أصبح يمثل نافذة الأرباح الأولى في العالم الافتراضي، ليصبح مهنة من لا مهنة له، ولا يقف الأمر على «اليوتيوبرز» فقط، حيث وصل إلى المشاهير من الفنانين والإعلاميين، وأخيرًا شيوخ السلفية، الذين أصبحوا يتصدرون الأرباح لفترات طويلة، سواء بنشر فيديوهات جديدة على الموقع الشهير، أو من خلال إعادة نشر خطبهم السابقة.

ولم يكن الشيخ محمد حسان، هو الأول من شيوخ السلفية الذي اتجه إلى أرباح اليوتيوب، حيث سبقه العديد من المشايخ الرابحون من موقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله رشدي، والشيخ أبو إسحاق الحويني، وغيرهم.

ويسمح موقع «يوتيوب»، لمستخدميه برفع الفيديوهات مجانا ومشاهدتها بطريقة البث المباشر، ومشاركتها والتعليق عليها، وتم تأسيسه عام 2005، جيث يتنوع محتوى الموقع بين البرامج والأفلام والمسلسلات والأغاني، وغيرها من المواد المرئية التي يتم نشرها.