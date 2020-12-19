أبوإسحاق الحويني.. أرباح بالملايين للأب الروحي للسلفيين من «يوتيوب»

أصبح اليوتيوب، نافذة الأرباح الأولى في العالم الافتراضي، ليصبح مهنة من لا مهنة له، ليستخدمه الجميع من «اليوتيوبرز» إلى المشاهير من الفنانين والإعلاميين، وأخيرًا شيوخ السلفية، الذين أصبحوا يتصدرون الأرباح لفترات طويلة، سواء بنشر فيدويهات جديدة على الموقع الشهير، أو من خلال إعادة نشر خطبهم السابقة ومقاطع من حلقات برامجهم التليفزيونية، ومن بين هؤلاء الشيخ السلفي أبوإسحاق الحويني، الأب الروحي للدعوة السلفية في مصر.

ويعتبر الحويني، مرجعية وقدوة للشباب السلفي، الذين يتبعون فتاواه في كل أمور حياتهم الشخصية والدينية، ليصبح الأخير من الأسماء المتصدرة لقائمة الأكثر ربحًا من الشيوخ والدعاة على السوشيال ميديا، إذ ينشر أبوإسحاق، على الصفحة الموثقة التي تحمل اسم «الشيخ أبوإسحاق الحويني»، أكثر من 20 مقطع فيديو في الأسبوع الواحد.

وكشف موقع «Social blade»، المتخصص في إحصائيات «يوتيوب»، عن أرباح الشيخ أبوإسحاق الحويني، حيث حقق نحو 116 ألف دولار خلال العام الجاري التي تقدر بمليون و850 ألف جنيه مصري في السنة الواحدة، بواقع 155 ألف جنيه في الشهر الواحد.

أبوإسحاق الحويني يعتذر عن فتاواه المتطرفة

وأحدث الحويني، ضجة منذ شهور عديدة، كانت بمثابة هزة لشيوخ السلفية، بعدما اعترف واعتذر، عبر فيديو تسجيلي وسط أنصاره عن عدد من الفتاوى المتشددة وبعض الأخطاء العلمية التي وقع فيها وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحويني في اعترافه، إنه لم يكن من المفترض أن ينشر شيئا كهذا في سنواته الأولى، التي أمضاها طالبًا للعلم، لكن حظ النفس هو ما دفعه لذلك، لافتًا إلى أن النشر شهوة، «لما يطلع الاسم على كتاب والناس يتداولوه وتبقى معروف فهو ده حظ النفس عندنا كلنا».

وأوضح الحويني في اعترافه آنذاك، أن كل سُنة كنا نعرفها نعتقد أنها واجبة، ومكناش نعرف الفرق بين الواجب والمستحب وأن فيه درجات في الأحكام.