بعد قليل.. وصول طائرة بعثة منتخب الشباب لمطار القاهرة

تصل بعد قليل إلي صالة 4 بمطار القاهرة بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما والتي كانت تشارك ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021 بعد قرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصرى الانسحاب من البطولة بعد تعنت مسئولي الاتحاد الإفريقي واعتبارهم المنتخب المصري مهزوما مباراتي ليبيا وتونس لعدم اكتمال النصاب القانوني للفريق بعد إصابة نحو 16 لاعبا بالفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19 " فضلا عن إصابة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بالفيروس ايضا. وكشفت مصادر بشركة مصر للطيران ان الفريق سيصل إلي مطار القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم علي متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران من طراز " آيرباص320" الجديدة رحلة رقم 3031 يقودها الطيار يحي الشناوي.

وأضافت المصادر ل الوطن انه تم فصل الافراد المصابين عن بقية البعثة بالطائرة حيث تم اجلاسهم في المقاعد الخلفية للطائرة كما استقلوا السلم الخلفي للطائرة اثناء صعودهم، وأضافت المصادر انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الطائرة لمنع انتقال الفيروس من شخص لآخر، مشيرة إلى أنه تم تعقيم الطائرة قبل الاقلاع وسيتم تعقيمها مجددا بعد الوصول. وأوضحت المصادر ان ادارة الحجر الصحي بالمطار اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية بصالة الوصول كما سيتم انهاء كافة اجراءات السفر في وقت قليل، موضحة انه لن يكون هناك اي استقبال رسمي للبعثة بسبب ظروف كورونا.