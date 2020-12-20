رئيس مجمع اللغة العربية: تسمية شوارع ومحال مصر بلغات أجنبية «تشوهات»

قال الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، إن ظواهر تسمية الشوارع والقرى والمحال في مصر باللغات الأجنبية، ليست إلا تشوهات، وتعبر عن عقد نقص أصبنا بها في حياتنا العامة.

وأضاف فضل: أذكر أنه منذ سنوات طويلة صدر قانون في مصر، يلزم أصحاب المحال العامة بكتابة لافتاتهم بالعربية الفصحى أولا، أما إذا كان من الضروي للتعامل مع جمهور آخر لا يعرف العربية، أن تكتب الماركة بلغة أجنبية أخرى وبخط أصغر، وبدأنا تقريبا في الستينيات نطبق هذا القانون، وحينها كان المعني بهذا الأمر وزارة التموين، قبل أن تكون وزارة التجارة الداخلية هي المعنية الآن، جاء أحد وزراء التموين حينئذا وقال إن هذا القانون يعوق حركة الانفتاح الاقتصادي، فأهمل هذا القانون وطغى علينا سيلا من هذه التشوهات البصرية التي تملأ شوارعنا اليوم.

صلاح فضل: تقدمنا بقانون لحماية اللغة العربية وحان وقت تفعيله

وأضاف «فضل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، «وقد حاول مجمع اللغى العربية منذ عامين، أن يصوغ قانونا بعنوان حماية اللغة العربية، وتوافق مع عدد من نواب مجلس النواب، لكي يقدموا مشروع هذا القانون، وبالفعل تم تقديمه وأجيز من مجلس الدولة، لكن تأخر عرضه، وأظن أنه آن الآوان لكي نفعل هذا القانون، حتى نزيل هذا التشوه عن جمال شوارعنا ولافتاتنا، وأطفالنا الذين نريد أن نزرع فيهم عشق اللغة، لأن عشق اللغة العربية مظهرا للانتماء وللوطنية والاعتزاز بكبرياء الذات الفردية والجماعية، والانتماء إلى الوطن».

صلاح فضل: اللغات الأجنبية انتشرت في مصر وقت الاحتلال والغزو الخارجي

وتابع رئيس مجمع اللغة العربية: «نتيجة لعصور الاحتلال وسطوة الأجنبي علينا، فيما قبل عهد الاستقلال الذي ننعم به منذ قرابة الـ 70 عاما حتى الآن، كان الكلام باللغات الأجنبية ابتداء من التركية في عصر الاحتلال العثماني، إلى الفرنسية إبان الاحتلال الفرنسي، إلى الإنجليزية عصر الاحتلال الإنجليزي، فالكلام باللغات الأجنبية وقتها كان يعد مظهرا من مظاهر الرقي الطبقي، وعلو القدر الاجتماعي والهيبة، ولكن أظن استقلال مصر ومد الوعي وعمق الانتماء الأصيل إلى الوطن، والاعتزاز بماضينا وحاضرنا، يجعلنا نتخلص قليلا من عقده النقص تلك».