الإخوان من التجريم للتحريم.. الجماعة المحظورة بين رحى الإرهاب والشرع

تخريب وقتل وسفك للدماء بدون وجه حق، جزء من الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين سعوا في الأرض فسادًا وأرداوا الهيمنة والسيطرة على مقاليد الحكم، إلا أن الدولة المصرية تصدت لأفعالها وكانت لها بالمرصاد، تتعقب خطواتها وتزيل ما تبقى من آثارها السيئة في البلاد، واستكمالا لمحاربة وتجريم الإخوان، جاء تحريم وزارة الأوقاف للانضمام لجماعة الإخوان واعتباره خيانة للوطن.

الأوقاف لم تكن أولى الجهات التي تحذر من الانضمام لجماعة الإخوان، وسبقها جهات عديدة محلية ودولية، حيث أجمعت المؤسسات الدينية في مصر على أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وفكرها متطرف ولا تمت للإسلام بصلة، إضافة إلى دعمها في نشر الفكر المتطرف والسعي لنشر العنف والفوضى داخل بعض البلاد العربية.

هيئة كبار العلماء في السعودية تقر بـ«تجريم الإخوان»

ومن جانبها، أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بيان، تؤكد فيه تجريم الإخوان، واعتبار جماعة الإخوان إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام، وذلك لأنها تتبع أهدافها الحزبية المتطرفة والمخالفة لهدي ديننا الحنيف، كما تتستر بالدين وتمارس أفعال تخالفه ما بين الفرقة وإثارة الفتنة والإرهاب والعنف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

رسالة لـ«ماكرون» من شخصيات بارزة يريدون حظر الإخوان

وعلى الصعيد الدولي، طالبت 22 شخصية فرنسية بارزة في رسالة مفتوحة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته جان كاستيكس، ووزير داخليته جيرالد دارمانة، بحظر تنظيم «مسلمو فرنسا»، الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت مطالبات الموقعين على الرسالة، بحجة توجيه ضربة إلى قلب المرجعية الأيديولوجية للتطرف، وأن تجريم الإخوان واجب لأنهم أعداء للغرب، وملهمو التطرف العالمي، وفقًا للعربية.

مشروع قانون أمريكي لـ«تجريم الإخوان»

وعلى غرار فرنسا، قدم أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع لتجريم الإخوان ووضع تنظيمهم على قائمة الإرهاب، ودعى الخارجية الأمريكية إلى وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، قائلا إن التنظيم «مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له»، وفقًا لرويترز.

الإفتاء تحرم الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين

واليوم جاء تحريم الانضمام للإخوان من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدا في بيان له أن ذلك خيانة للوطن، واستحلال الجماعة للخيانة والكذب فاق كل التصورات، مشددا على حقدهم على أوطانهم أكبر دليل على خيانتهم، وأن الوزارة تدعم بقوة رأي دار الإفتاء المصرية بحرمة الانضمام لهذه الجماعة الإرهابية، مشيدا بجهود وزارة الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في مواجهة الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية.