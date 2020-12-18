وزير الأوقاف: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا وخيانة للوطن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حرمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن ذلك خيانة للوطن، واستحلال الجماعة للخيانة والكذب فاق كل التصورات.

وشدد وزير الأوقاف، في بيان له، على أن حقدهم على أوطانهم أكبر دليل على خيانتهم، وأن الوزارة تدعم بقوة رأي دار الإفتاء المصرية بحرمة الانضمام لهذه الجماعة الإرهابية، مشيدا بجهود وزارة الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في مواجهة الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية.

وقال «جمعة» إنه لم تسقط دولة عبر التاريخ، ولم تقع في دوائر الفوضى، إلا كانت العمالة والخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها، أو وقوعها في آتون الفوضى.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة: «بقراءة متأنية في محيطنا الراهن، نجد أنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى، إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى، إن لم تكن وقودها المشتعل».

وتابع الوزير: «حتى لا ننسى أو تذبل الذاكرة، فإننا نذكر بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء، وتاريخهم في الخيانة لأوطانهم والعمالة لأعدائها، وعدم إيمانهم بالوطن ولا بالدولة الوطنية، واستحلالهم للتخريب والهدم وإراقة الدماء، من منظور أن الغاية تبرر الوسيلة، ولا حرج في أيدلوجيتهم من التضحية بعدة آلاف من الخلق في سبيل تحقيق غاياتهم وأطماعهم، حتى صاروا عبئا ثقيلا على الدين والوطن والإنسانية، فأينما حلوا حلت الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات، لا يوفون بعهد ولا وعد».

وزير الأوقاف: الإخوان نقاضون للعهود والمواثيق

وقال وزير الأوقاف، إن الإخوان نقاضون للعهود والمواثيق، حتى صار نقض العهود أبرز سماتهم، وكأنهم لم يقرءوا أو يقفوا عند قول الله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد *وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد).

وأوضح الدكتور مختار جمعة، أن نخبة واسعة من العلماء في مقدمتهم شيخ الأزهر آنذاك، الشيخ حسن مأمون، أكدوا أن أعداء الإسلام حين عز عليهم الوقوف أمامه، حاولوا حرب الإسلام باسمه؛ فاصطنعوا الأغرار من دهماء المسلمين، ونفخوا في صغار الأحلام بغرور ومعسول الأمل، وألفوا لهم مسرحيات يخرجها الكفر لتمثيل الإيمان، وأمدهم بإمكانيات الفتك وأدوات التدمير.

وأكد الوزير: «ولكن الله قد لطف بمصر، وغار على الإسلام أن يرتكب الإجرام باسمه فأمكن منهم وهتك سترهم، وكشف سرهم ليظل الإسلام أكرم من أن يتجر به، وأشف من أن يستتر فيه، وأجمل من أن يشوه بخسة غيلة، ولؤم تبييت، ووحشة تربص، ودناءة ائتمار».

وأضاف «جمعة»: «إني لأعجب أشد العجب ممن يدعي الإسلام والغيرة عليه، كيف يسوغ له أن يوالي أعداء الإسلام، وأن يأخذ منهم مقومات الفتك بالمسلمين، ويستعين بمالهم على إخوة له في الدين والوطن والإنسانية، ألا ساء ما يدعون، وبئس ما يفترون»، مشددا: «وإياكم أيها المسلمون أن تخدعوا بكلمة حق يراد بها باطل، فدينكم واضح لا ألغاز فيه، شريف لا همس به، فمن أسر به إليكم فقد خدعكم، ومن تخفى في إعلامكم به فقد استحمقكم».

وتابع الدكتور محمد مختار: «لا يسعنا جميعا إلا أن نشكر الله على نجاة مصر من هول ما دبر لها، وترويع ما أريد بها، وليكن شكرنا لله حزما نعين به الحاكمين على كل خوان أثيم».