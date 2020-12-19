إصابة وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، أن نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» الذي أجرته اليوم جاءت إيجابية، وقالت في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أتمنى السلامة للجميع وأدعو أي شخص خالطني مؤخرا الى الحيطة والانتباه».

ودعت الوزيرة اللبنانية، الجميع إلى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسجّل لبنان، في وقت سابق اليوم، 1626 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156570 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العامة: ارتفع عدد الوفيات إلى 1270 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة، موضحة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 110635 حالة.