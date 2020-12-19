إيطاليا تعلن انخفاض الحصيلة اليومية لإصابات كورونا إلى 16308

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 553 وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» نزولا من 674 حالة في اليوم السابق، كما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 16308 من 17992 حالة سُجّلت أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية أجرت في اليوم السابق 176182 مسحة نزولا من 179800 مسحة قبل يوم.

وإجمالا سجّلت إيطاليا 1.94 مليون حالة إصابة إلى الآن، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وشهدت إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، تسجيل 68447 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميًا.

وقررت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، فرض حجر صحي على جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد يمتد من 21 ديسمبر الجاري حتى 6 يناير المقبل، في ظل سعي السلطات الإيطالية، لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، للصحفيين، «إن الموقف صعب في أنحاء أوروبا والفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان عبر الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد، مضيفًا أنه سيتم خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يمنع أيضا التنقل من منطقة إلى أخرى إلا لغايات العمل أو لدواع صحية».

وأوضح كونتي، أنه سيُسمح مبدئيا لفرد واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة باليوم، واستطرد رئيس الوزراء الإيطالي: «خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد».

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي، إلى أنه يمكننا التحدث عن منطقة حمراء، موضحًا أن الحجر سيتم تخفيفه أيام 28 و29 و30 ديسمبر الجاري وكذلك في 4 يناير المقبل.