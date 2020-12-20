تخصيص 50 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل

خلص اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الموافقة تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك بهدف زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وتوفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، إنَّ الموافقة على تخصيص الأراضي شملت ما يلي:

- مدينة القاهرة الجديدة، تمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 202350 م2، لإقامة نادٍ رياضي ومصنع ومشروع عمراني متكامل.

- مدينة العاشر من رمضان، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 67827 م2، بنشاط تجاري وحوش زراعي.

- مدينة بدر، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 476700 م2، لإقامة جامعة ونشاط مختلط.

- مدينة العلمين الجديدة، تمّ تخصيص مساحة 90 فداناً لإقامة مشروع عمراني متكامل.

- مدينة المنصورة الجديدة، تمّ تخصيص مساحة 8619 م2، لإقامة مدرسة.

- مدينة المنيا الجديدة، تمّ تخصيص مساحة 2195 م2، لإقامة محطة وقود وخدمة سيارات.

- مدينة السادات، تمّ تخصيص 7 قطع أراض بمساحة 513 فداناً، لإقامة 3 مصانع و4 مشروعات زراعية.

- مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 15 قطعة أرض بمساحة 25444 م2، بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية ولوجستية.

- مدينة طيبة الجديدة، تمّ تخصيص 9 قطع أراضٍ بمساحة 122567 م2، لإقامة 3 جامعات ومشروعات تجارية وإدارية وسكنية.

- مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص مساحة 3291 م2، لإقامة نشاط تجاري سكني.

- مدينة بني سويف الجديدة، تمّ تخصيص 46170 م2، لإقامة جامعة.

- مدينة أسيوط الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 90674 م2، لإقامة جامعة ومدرسة.

- مدينة ناصر الجديدة، بغرب أسيوط، تمّ تخصيص مساحة 500 م2، لإقامة نشاط تجاري إداري.

- مدينة أسوان الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2400 م2، بنشاط معرض ومخبز.

- وفي مدينة قنا الجديدة، تمّ تخصيص مساحة 10000 م2، لإقامة نشاط تجاري.

- مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص مساحة 5142 م2، لإقامة نشاط تعليمي.