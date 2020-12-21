كيف تحصل على قرض سيارة مطابق للشريعة الإسلامية يصل لـ1.5 مليون جنيه؟

تقدم العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عددًا من التمويلات والتسهيلات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ تُعرف المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية بأنّها لا تقوم بتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لاعتمادها على أنّ المستقبل في علم الغيب لذا لا يمكن معه تحديد سعر معين لنسبة الفائدة على القروض.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل قرض السيارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية من مصرف أبوظبي الإسلامي على النحو التالي:

مرابحة السيارة للموظفين

- تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- الدفعة المقدمة 15%.

- نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- نسبة عبء الديون 50%.

- التمويل متاح للمصريين والأجانب المقيمين بشرط أن يتراوح السن بين 21 إلى 60 عامًا عند انتهاء التمويل.

المستندات المطلوبة:

1. طلب تمويل شراء سيارة.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين.

3. صورة جواز السفر ساري/ تصريح إقامة ساري (للأجانب).

4. عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

5. شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

مرابحة السيارة لأصحاب الأعمال

- تمويل يصل إلى 700 ألف جنيه مصري.

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- الدفعة المقدمة 25%.

- نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- نسبة عبء الديون 40% بكشف حساب المصرف و30% بكشف حساب بنوك أخرى.

- التمويل متاح للمصريين فقط بشرط أن يتراوح السن بين 21 إلى 65 عامًا عند انتهاء التمويل.

المستندات المطلوبة:

1. طلب تمويل شراء سيارة.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين.

3. عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

4. كشف حساب بنكي للستة أشهر السابقة.

5. سجل تجارى حديث (لرجال الأعمال).

6. ترخيص مزاولة المهنة (لذوي المهن الحرة).

مرابحة السيارة بضمان الأوعية الادخارية

- تمويل يصل إلى 95% من قيمة الوعاء الادخاري بحد أقصى 1.5 مليون جنيه مصري.

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- يجب أن يكون الوعاء الادخاري لدى مصرف أبو ظبس الإسلامي.

- نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- التمويل متاح للمصريين والأجانب المقيمين بحد أدنى 21 عامًا للمتقدم.

المستندات المطلوبة:

1. طلب شراء سيارة.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين أو صورة جواز السفر مع تأشيرة إقامة سارية المفعول لغير المصريين.

3. عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.