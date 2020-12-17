لو موظف.. اعرف أقل فائدة في البنوك على القروض الشخصية بضمان الراتب

تتنافس المؤسسات المصرفية، على تقديم منتجات وتمويلات من شأنها تحسين حياة الفرد، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتقدم البنوك، تمويلات شخصية بأسعار فوائد تنافسية.

وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أقل أسعار للفائدة في 4 بنوك مصرية على القروض الشخصية للموظفين، بضمان تحويل الراتب..

مصرف أبوظبي الإسلامي

قرض الموظفين بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 10- 11.5%، تتراوح مدة السداد ما بين 1- 5 سنوات.

شروط الحصول على القرض الشخصي

الحد الأدنى لعمر العميل من 21 - 60 عام.

الحد الأدنى للعمل في الشركة من 3- 6 أشهر.

تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

قيمة القسط حد أقصي 50% من الراتب

المستندات المطلوبة

طلب تمويل

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين)

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ اصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب)

المصرف المتحد

يقدم قرض الموظفين ما بين 10 آلاف إلي 750 ألف جنيه ، وفائدة 13% متناقصة ومدة سداد 8 سنوات

مميزات القرض

سعر فائدة تنافسي.

تمويل كافة الشرائح من الافراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والافراد من أصحاب الشركات.

لتمويل الافراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

مدة التمويل تصل الي 8 سنوات.

بنك الإسكندرية

تمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلي 1.5 مليون جنيه، والفائدة 14.5 - 20.5% متناقصة ومدة السداد 8 سنوات

الحد الأدني للدخل الشهري ألف جنيه

الن من 21- 60 عام.

مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

البنك الأهلي

قرض الموظفين يصل لـ2 مليون جنيه، وفائدة تتراوح ما بين 14.75% متناقصة وفترة سداد تصل لـ12 سنة

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.