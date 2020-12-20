وفاة سباح مصري بالسعودية بعد والده بيومين ودفنه بالمملكة (فيديو)

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المحلة، بعد وفاة مدرب سباحة يدعى عمر محمد النني ، أثناء عمله بدولة السعودية، حيث لم تتمكن الأسرة من إعادة الجثمان، وتم دفنه بإحدى مقابر الصدقة بالمملكة بعد يومين فقط من وفاة والده ودفنة بمسقط رأسه بالمحلة.

أسرة المدرب طالبت أصدقاءه بتصوير مقبرته

تداول أهالي المحلة مقطعا مصورا لأحد أصدقاء السباح المصري الراحل، يبين فيه مكان مقبرته لأسرته بعد فشل شقيقه في السفر إلى المملكة لإعادة الجثمان لعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات بشكل سريع، حيث قررت الأسرة دفن الجثمان بالمملكة لعدم الانتظار.

الحزن يسود رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا آخر للسباح أثناء تدريبه لأحد الشباب، ناعين إياه قائلين «أصعب إحساس إن أسرة متعرفشي تودع ابنها.. النهاردة كانت صلاة الغائب على عمر محمد النني مدرب السباحة اللي اندفن في السعودية».

وتابع «الفيديو الأول صعب أوي إن صديق له يعمل فيديو يعرفهم ابنهم مدفون هنا، وأنهم لسه مخلصين الدفن بعد صعوبة سفر أخوه لأخذ الجثمان لدفنه بالمحلة الكبرى».

وفاة والده قبله بيومين ودفنه بالمحلة

واستكمل «ربنا يرحم عمر النني ووالده محمد النني، ويصبر أسرتهم الأب قبلها بيومين والابن بعده.. إنا لله وإنا إليه راجعون».