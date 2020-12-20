خفض أعداد العاملين وإجازات استثنائية لمواجهة كورونا بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تخفيض قوة العمل بالمصالح، ومنح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، حرصا على سلامة الجميع، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن تخفيف أعداد العاملين بنسبة 50% من قوة العمل، بشرط ألا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا لرؤية رؤساء المصالح.

وأصدر المحافظ القرار رقم 667 لسنة 2020 الذي تضمن بأن الأولوية فى الحصول على الإجازة لـ«الموظفين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا حيث يمنح كل مصاب إجازة حدها الأدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة تزداد لحين شفائهم ووفقا للحالة الصحية لكل مصاب».

ويمنح الموظف المخالط للمصاب بالفيروس إجازة استثنائية، طبقا لإجراءات التحقق من ذلك، كما تنمح الإجازة أيضا للموظف المصاب بأمراض مزمنة «الضغط ، والقلب، السكر ، الكلى..» ووفقا لما هو ثابت بالملف الوظيفي، وتمنح الإجازة أيضا الموظفة الحامل، والمرضعة، والتي ترعى أطفالا أقل من 12 عاما ويستثنى من حكم هذه المادة العاملين بالصحة والتأمين الصحي وجميع المستشفيات والإسعاف والتعليم وكذا المرافق والتي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز.

وجاء بالقرار أنه لا يجوز الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على الإجازة الاستثنائية طبقا لاحتياجات العمل، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والعاملين والمترددين على دور العبادة وجميع الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وحظر القرار إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات على المخالفين ، وكذلك غلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وطالب بالالتزام بنسب الأشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، ووجه محافظ الدقهلية لكافة الأجهزة المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.