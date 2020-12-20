«مصر للطيران»: لم نعلق رحلاتنا إلى بريطانيا حتى الآن.. ولا مبيت فيها

قال الكابتن طيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، إن مصر لم توقف رحلاتها الجوية تجاه بريطانيا حتى الآن، موضحًا أن مصر تسير رحلة يومية إليها وفي بعض الأحيان يجرى تسيير رحلتين، لكنها تشترط على أي راكب يأتي إلى مصر من أي وجهة أن يكون حاملًا لشهادة تحليل PCR لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المطار وعلى الطائرة.

كل الرحلات إلى لندن «ذهاب وإياب»

وحول إجراءات تأمين طواقم الشركة ضد فيروس كورونا، وبخاصة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكد رشدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن كل الرحلات إلى لندن تكون بنظام الذهاب والعودة، ولا يوجد مبيت فيها.

وفي وقت سابق، قررت فرنسا، تعليق الرحلات إلى بريطانيا لمدة يومين، بسبب تحور كورونا، إذ تعتبر فرنسا سادس دولة تعلق الرحلات مع بريطانيا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، إذ أعلنت 5 دول أوروبية مساء اليوم تعليق السفر إلى بريطانيا، وهي هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا.

كما طالبت إسبانيا، الاتحاد الأوروبي بأن يستجيب بالتنسيق بين كل دوله فيما يتعلق بالتعاون مع السفر إلى بريطانيا، وذلك عبر وزير خارجيتها أرانشا جونزاليس لايا، من أجل حماية حقوق المواطنين، وذلك ردًا على ما أعلن عنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بشأن خروج سلالة كورونا الجديدة عن السيطرة، قبل أن يجرى توزيع اللقاحات على مستوى كبير، من أجل وضع حد لتفشي السلالة الجديدة من كورونا عن طريق تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق أقر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، فرض قيود من المرحلة الرابعة في العاصمة لندن، وجنوب إنجلترا من أجل مكافحة الانتشار السريع لسلالة كورونا الجديدة، مشددًا على أنها أةسع انتشارا، لكنها ليست أخطر من السلالة الأولى.