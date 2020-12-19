عمدة مدينة فرنسية يحذر بريطانيا من «حرب» بسبب صيد السمك

حذّر عمدة مدينة «بولوني سور مير» الفرنسية، فريدريك كوفيلييه، اليوم، بريطانيا من تهديدات بإرسال أسطولها الحربي لحماية مياهها من سفن الاتحاد الأوروبي، وسط خلاف بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول صيد السمك.

وقال كوفيلييه، تعليقًا على تهديدات السلطات البريطانية بإرسال سفن حربية لحماية مياه المملكة: «هل تريدون حقا نشوب حرب الفوكلاند قرب سواحلكم؟ الأحاديث عن سفن حربية قد تثلج صدور أصحاب الأفكار الشوفينية على كلتا ضفتي بحر المانش، لكنها لن تساعد على التوصل إلى اتفاق».

وأصر الاتحاد الأوروبي على حرية وصول سفن صيده إلى مياه بريطانيا، في الوقت الذي تعتزم لندن جعل هذه المنطقة البحرية خالصة لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويبقى الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول صيد السمك خلافا جوهريا يعرقل توقيع اتفاق خروج لندن النهائي من التكتل.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، إنها ستضع 14 ألف عسكري إضافي على أهبة الاستعداد وسط تهديدات بمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال عدم الاتفاق مع الاتحاد.

وأوضحت الدفاع البريطانية، أنها مستعدة لنشر 14000 عسكري إضافي، ليكونوا على أهبة الاستعداد في الأول من يناير، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست».

واعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إنه جرى الاتفاق مع الجانب البريطاني، على استمرار المفاوضات مع الجانب البريطاني لبحث إمكانية الوصول لاتفاق لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووصفت دير لاين محادثاتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن بريكست بالبناءة والمثمرة.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال في وقت سابق، إن هناك أمل بنجاح مفاوضات بريكسيت التي قد يتم تمديدها.

ومن جانبها لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق اليوم، إلى أنه يجب عمل كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق مع بريطانيا لما بعد بريكست.