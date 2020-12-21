«الصحة» تحذر من 3 عادات تساعد على الإصابة بفيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بمستجدات فيروس كورونا يوميا حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ونشرت الوزارة منشورا لها تحذيريا بعدد من العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها لمواجهة الفيروس، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها الجائحة من زيادة أعداد مصابي الفيروس.

«الصحة»: توقفوا عن استخدام الكمامة أكثر من مرة

وقالت الوزارة في منشورها التوعوي إنه يجب التوقف عن استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكثر من مرة.

وتابعت الوزارة في منشورها أنه يجب تجنب أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن التدخين بكل أنواعه لما يساعد في الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

وأكدت الوزارة في منشور توعوي لها، أن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدي بفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية.

وتابعت الوزارة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات إصابتك بفيروس كورونا.

وأضافت: التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والتي قد تصل إلى الوفاة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولاً بأول واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر في طريقها للقضاء على وباء فيروس كورونا بعد السيطرة على حالات الإصابات الجديدة وكذلك خطط الدولة لتوفير اللقاح الأكثر آمانا لكل المصريين.

وتابع خلال كلمته بالوبينار الذي نظمته وزارة الصحة اليوم، أنه سيتم نقل البرتوكول المصرى الخاص بعلاج كورونا إلى دولة السودان للعمل به لعلاج الحالات المصابة على اختلاف تصنيفها.

وأوضح أن البرتوكول العلاجي الجديد لعلاج الحالات المشتبه إصابتها بكورونا يتضمن تغيرات كثيرة عن البرتوكولات القديمة في طريقة العلاج بالإضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج في زمن من 7 إلى 10 أيام عكس البرتوكولات القديمة التي كانت تستغرق وقتا أطول.