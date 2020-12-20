عاجل.. الصحة: تحويل 30 مستشفى لعزل إصابات كورونا بالقاهرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تحويل نحو 30 مستشفى في القاهرة، إلى عزل لحالات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أعداد فيروس كورونا في تزايد، وتحويل هذا العدد الى مستشفيات عزل، هو نوع من أنواع الاستعدادات لأي سيناريو سيئ للفيروس.

مصدر بالصحة: التزموا الفيروس أصبح أسرع في الانتشار

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «ياريت الناس تلتزم بقدر الإمكان، الفيروس أسرع في الانتشار، ومعظم الناس مبقاش يظهر عليهم أعراض، خلوا بالكم الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة في هذه المرحلة».

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، مع عدد من كبرى شركات الغازات الصناعية، لمناقشة سبل التعاون لتوفير مخزون استراتيجي من الغازات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

ناقشت فيه توفير مخزون استراتيجي من "الأكسجين الطبي" في المستشفيات خاصة مع ارتفاع معدل الاستهلاك في ظل مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، فضلاً عن تغطية كافة احتياجات هيئة الإسعاف المصرية بالأكسجين اللازم لتقديم الإسعافات الأولية للمرضى، وكذلك تزويد أقسام المستشفيات المختلفة مثل غرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف المرضى، وغيرها بالغازات الطبية اللازمة بشكل مستمر في إطار الحرص على صحة المرضى.

كما وجهت بعقد "ويبينار علمي" للأطقم الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية للتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة الغازات الطبية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على التدريب المستمر للأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما وجهت بالتقييم المستمر لشبكات الغازات بجميع المستشفيات خاصة مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، ورفع كفاءتها وتطويرها بما يلزم بالتعاون مع الشركات المختصة